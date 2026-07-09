Dank der Aufrüstung der Flutlichtanlage im Suhler Auestadion ist in der Waffenstadt zumindest theoretisch noch deutlich höherklassigerer Fußball unter Flutlicht möglich. Vor eineinhalb Wochen, am 29. und 30. Juni, installierten Mitarbeiter der Abteilung Straßenbeleuchtung des Eigenbetriebs der Stadt Suhl an den sechs Flutlichtmasten zwölf neue LED-Strahler. Diese erfüllen, so Verwaltungsmitarbeiter Fabian Weigel, die sogenannte Beleuchtungsklasse 2 der DIN für Sportstättenbeleuchtung. Diese sieht für Fußballplätze im Außenbereich eine horizontale Beleuchtungsstärke von 200 Lux vor.