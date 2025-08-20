Ob am Samstagabend (16. August) während der Festveranstaltung im Landgasthaus „Zur Mühlenwirtin“ in Dillstädt der Flippers-Kultsong „Wir sagen danke schön, 40 Jahre die Flippers“ in Dauerschleife gelaufen ist, ist nicht überliefert. Passend wäre es durchaus gewesen, denn am Wochenende feierten die Suhler Kickers ihr 40-jähriges Vereinsjubiläum. Zunächst am Vormittag mit einem Kleinfeldturnier auf dem bestens gepflegten Sportplatz in Mäbendorf und dann am Abend in Dietzhausen. Überliefert von der Feier ist immerhin, dass es sehr ausgelassen zugegangen sein soll.