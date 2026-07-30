Vor zwei Jahren wechselte er in den Nachwuchs des FC Coburg, nun ist er zurück in Suhl bei seinem Heimatverein und will bei den Männern durchstarten: Alwin Triebel ist einer der Neuzugänge der Sommerpause bei den Fußballern des 1. Suhler SV für das anstehende Abenteuer namens Thüringenliga. Mit seit diesem Donnerstag, 30. Juli, nun exakt 18 Jahren ist Alwin Triebel das Küken des ohnehin sehr jungen Suhler Herrenteams.