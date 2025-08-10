In der Zwölferstaffel der Kreisliga gibt es in diesem Jahr gleich fünf neue Mannschaften. Dies sind mit der SG TSV Mengersgereuth-Hämmern, der SG Schleusingerneundorf und der SG TSV Gompertshausen die drei Aufsteiger aus der 1. Kreisklasse, die übrigens als Neulinge das Saisonziel mit Klassenerhalt angeben, sowie die beiden Absteiger aus der Kreisoberliga – der SC 09 Effelder und der SV 07 Milz. Und ebenfalls neu ist die SG SV Eintracht Heldburg nach der Gründung der Spielgemeinschaft im Unterland aus den Teams Heldburg und Ummerstadt.