Fußball in Südamerika: Kolumbiens James Rodríguez beendet Länderspielkarriere

Medellín - Mit einer emotionalen Videobotschaft hat Kolumbiens Rekord-Fußballer James Rodríguez seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. "Heute möchte ich aus tiefstem Herzen zu Euch sprechen. Nach vielen Jahren, vielen Spielen, vielen freudigen Momenten, aber auch schwierigen Zeiten habe ich das Gefühl, dass es an der Zeit ist, einen der wichtigsten Abschnitte meines Lebens abzuschließen", erklärte der ehemalige Profi des FC Bayern München auf Instagram zum Ende seiner Zeit in der kolumbianischen Auswahl.