Personell hatten die Gastgeber vor dem 0:3-Unheil gegen die Meininger gleich acht Landesklasse-Akteure wegen Urlaub, Verletzung und Arbeit nicht zur Verfügung. Akpasso Koffi Ferdinant Yoro, den alle nur „Fredi“ nennen, musste seine Spielsperre aus dem Bad-Salzungen-Spiel absitzen. Am Spieltag meldete sich dann noch Niklas Winter krankheitsbedingt ab. So hatten die Platzhirsche zwar 17 Spieler auf dem Spielberichtsbogen, darunter aber mit Paul Eichhorn-Nelson, Pascal Neuber und Kevin Eichhorn-Jeremias Sohn gleich drei Torhüter und auch fünf Mann aus der zweiten oder Altherrenmannschaft.