Eigentlich hatte beim SV 08 Steinach schon vieles auf das sechste Unentschieden in Folge hingedeutet. Doch in der letzten Aktion des Spiels war es einmal mehr Philipp Sell, der den Unterschied ausmachte. Während Sell zum Matchwinner wurde, hätte beinahe noch eine andere Geschichte geschrieben werden können. Aufgrund der Personalnot stand sogar Sportlicher Leiter, Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn, gelernter Torwart, auf dem Spielberichtsbogen. Geplant war zwischenzeitlich sogar seine Einwechslung für Sell. „Ich sagte aber dem Trainer, dass es nicht unbedingt sein muss“, berichtete er und schmunzelt. „Letztendlich traf ja Philipp, aber vermutlich hätte ich auch das Siegtor gemacht“, fügte er lachend hinzu.