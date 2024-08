Im Fellbergstadion in Steinach begegnen sich am Samstag der SV 08 Steinach und der FSV 06 Eintracht Hildburghausen. Es steht der 5. Spieltag in der Landesklasse an. Die beiden Teams sind noch nicht so richtig in Schwung gekommen – Steinach wartet noch auf den ersten Saisonpunkt, Hildburghausen hat nach dem deutlichen 6:2 aus der Vorwoche gegen Waltershausen drei Punkte auf dem Konto. Die beiden jüngsten Heimspiele hat Steinach gegen Hildburghausen mit 2:0 (im Vorjahr/Torschützen Leipold und Hillemann) und mit 3:0 (Torschütze Gottschalk/2 und Tanneberg) gewonnen. Hier wurde aber jeweils auf dem Kunstrasen in der Talstraße gekickt. Nun geht es wieder im Fellbergstadion gegeneinander. Wir haben bei den beiden neuen Trainern der Teams seit dieser Saison – Stephan Wild (Steinach) und Dirk Forkel (Hildburghausen) – angeklopft und sie befragt.