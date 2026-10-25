Nach der bitteren 1:8-Klatsche in Gotha hat der SV 08 Steinach die passende Antwort gegeben. Gegen den SV Grün-Weiß Gospenroda feierten die Fellberg-Kicker einen verdienten 4:2-Heimerfolg und bewiesen dabei Moral und Offensivqualitäten. Besonders Philipp Sell drückte der Partie mit einem Doppelpack seinen Stempel auf. Trotz zwischenzeitlicher Überzahl mussten die Hausherren allerdings bis in die Schlussphase um die drei Punkte kämpfen.