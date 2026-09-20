Madrid - Real Madrid hat durch die Pleite im hitzigen Stadtderby einen heftigen Rückschlag im spanischen Titelkampf kassiert. Das Team von Startrainer José Mourinho musste sich bei Atlético Madrid nach langer Unterzahl mit 1:2 (0:0) geschlagen geben und den Stadtrivalen in der Tabelle an sich auf Platz zwei vorbeiziehen lassen. Auf Spitzenreiter FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick fehlen den Königlichen nun schon sechs Zähler.