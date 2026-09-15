 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Sport
  4. Überregional

  6. Real verspielt bei Kellerclub erst 2:0 und siegt dann 3:2

Fußball in Spanien Real verspielt bei Kellerclub erst 2:0 und siegt dann 3:2

Real Madrid droht beim Abstiegskandidaten FC Elche der nächste Patzer im Titelkampf. Dann schlägt das Team von Trainer José Mourinho doch noch spät zu.

Madrid - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat beim Abstiegskandidaten FC Elche den nächsten Patzer in La Liga knapp verhindert. Der kurz zuvor eingewechselte Carlos Espi rettete das Team von José Mourinho mit seinem späten Treffer zum 3:2 (90.+1), Superstar Kylian Mbappé hatte den Treffer stark vorbereitet. Zuvor hatte Real eine 2:0-Halbzeitführung verspielt. Matias Dituro mit einem Eigentor (25.) sowie Mbappé (33.) hatten den Favoriten früh auf Kurs gebracht. Nach der Pause schlugen Abiel Osorio (71.) und Fer Nino (83.) aber für Elche zurück.

Nach der Werbung weiterlesen

Real Madrid ist durch den Sieg wieder punktgleich mit dem großen Rivalen FC Barcelona, das Team des deutschen Trainers Hansi Flick hat aber eine Partie weniger bestritten und kann sich schon am Mittwoch (21.30 Uhr) gegen Racing Santander wieder ein Punktepolster erspielen. Mbappé und Co. hatten Anfang des Monats mit 0:1 bei Betis Sevilla verloren.