Barcelona - Trainer Hansi Flick hat Marc-André ter Stegen nach dem Comeback im Tor des spanischen Fußball-Meisters FC Barcelona gelobt, zugleich aber dem deutschen Nationalkeeper wenig Hoffnung auf regelmäßige Einsätze gemacht. "Für mich ist Marc der Kapitän. Es war eine gute Gelegenheit für ihn, er hat viel für den Verein gegeben. Wir haben mit dem Trainerstab gesprochen und beschlossen, dass er spielen soll. Nur für dieses Spiel", sagte der frühere Bundestrainer nach dem mühsamen 2:0 (0:0) beim Drittligisten CD Guadalajara.