Madrid - Mit einem Doppelpack von Superstar Kylian Mbappé und einem lockeren Heimsieg hat sich Real Madrid auf das Champions-League-Duell mit RB Leipzig eingestimmt. Die Königlichen gewannen in der spanischen Meisterschaft gegen den FC Sevilla mit 4:1 (2:0) und feierten den siebten Sieg im neunten Liga-Saisonspiel. Nach dem Führungstor von Arda Güler in der 30. Minute sorgte Mbappé mit dem 2:0 (37.) schon vor der Pause für eine Vorentscheidung.