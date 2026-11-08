Madrid - Der FC Barcelona hat das Topmatch am 12. Spieltag der spanischen Fußballmeisterschaft gewonnen. Auswärts gegen Atlético Madrid setzte sich die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Hansi Flick mit 2:1 (1:1) durch. Zwei Spieltage nach dem 1:2 daheim gegen Real Madrid - der bisher einzigen Niederlage in der Liga - gerieten die Gäste durch einen Treffer von Giuliano Simeone in der 10. Minute in Rückstand.
Fußball in Spanien Flicks FC Barcelona gewinnt Topspiel in Madrid
dpa 08.11.2026 - 23:00 Uhr