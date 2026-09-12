Madrid - Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist nach dem Patzer aus der Vorwoche in der heimischen La Liga wieder auf Erfolgskurs. Das Team von Trainer José Mourinho besiegte Rayo Vallecano mit 4:1 (3:0). Frankreichs Superstar Kylian Mbappé (14. Minute/Elfmeter und 90.+1), Alvaro Carreras (17.) und Jude Bellingham (35.) erzielten im Bernabéu die Tore für die Königlichen. Sergio Camello (51.) traf für die Gäste.
Fußball in Spanien 4:1 gegen Rayo: Real Madrid wieder in der Spur
dpa 12.09.2026 - 22:59 Uhr