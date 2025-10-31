Der 1. FC Sonneberg 2004 behauptet sich in der Landesklasse 3 weiter im engen, oberen Tabellendrittel – trotz einer angespannten Personalsituation. Verletzungen, Rotsperren und krankheitsbedingte Ausfälle erschweren Woche für Woche die Kaderplanung. FC-Trainer Roberto Benn zeigt sich realistisch: „Die Situation ist momentan schwierig, die Verletztenliste ist lang, dazu kommen noch die Rotsperren. Es gibt jedoch einen Kern, der das noch kompensieren kann“.