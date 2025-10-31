Der 1. FC Sonneberg 2004 behauptet sich in der Landesklasse 3 weiter im engen, oberen Tabellendrittel – trotz einer angespannten Personalsituation. Verletzungen, Rotsperren und krankheitsbedingte Ausfälle erschweren Woche für Woche die Kaderplanung. FC-Trainer Roberto Benn zeigt sich realistisch: „Die Situation ist momentan schwierig, die Verletztenliste ist lang, dazu kommen noch die Rotsperren. Es gibt jedoch einen Kern, der das noch kompensieren kann“.
Fußball in Sonneberg Springer zwischen zwei Fußball-Welten
Redaktion 31.10.2025 - 18:00 Uhr