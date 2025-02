Von Thomas Dröge

Selten startete die Thüringenliga in der hiesigen Region so früh aus der Winterpause wie in diesem Jahr. Grund dafür, dass der FC Schweina-Gumpelstadt bereits am zweiten Februar-Samstag gefordert ist, sind zwei Nachholspiele der Elf von Trainer Olaf Gabriel aus der Rückrunde. Am Samstag ist die Partie gegen den FSV Schleiz seitens der Spielkommission angesetzt und in einer Woche steht die Auswärtspartie beim FSV Wacker Nordhausen auf dem Plan.