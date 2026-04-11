Das „Match der Woche“ am 20. Spieltag in der Kreisoberliga wird am Sonntag in Schönbrunn ausgetragen. Und es ist auch ein echtes Spitzenspiel, denn hier stehen sich der SV Schleusegrund Schleusegrund als Drittplatzierter und der Tabellenzweite SG Goßmannsrod gegenüber. Wir haben bei den beiden Kontrahenten nachgefragt – bei Mark-André Möhring, Vorstand bei Schönbrunn, und Marcel Frischmann, Trainer in Goßmannsrod.