Fußball in Österreich: Früherer Nürnberger Coach Klauß bei Rapid Wien beurlaubt

Klauß war von 2020 bis 2022 in Nürnberg

Über die Nachfolge von Klauß, der Rapid im November 2023 übernommen hatte, soll spätestens in den ersten Wochen der Spielpause entschieden werden. Klauß betreute die Wiener in 67 Pflichtspielen. Von Sommer 2020 bis Oktober 2022 hatte der langjährige Leipziger den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga trainiert.