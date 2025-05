In der Spitzenbegegnung des 24. Spieltages der Kreisoberliga gewann der Tabellenführer Goßmannsrod beim Zweitplatzierten in Neuhaus-Schierschnitz knapp mit 1:0. Der einzige Torschütze, Leon-Pascal Höfer, wurde extra zur Torerzielung eingewechselt. Mit diesem Auswärtssieg beim ärgsten Verfolger hat die SG Goßmannsrod nun sechs Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz aus Neuhaus-Schierschnitz und Haina. Die Grabfelder kamen beim Gastspiel in Crock gegen die SG Sachsenbrunn nicht über ein Unentschieden hinaus. Der Primus braucht somit aus den letzten beiden Saisonspielen noch ein Pünktchen zur Kreismeisterschaft. Mit der dritten Niederlage in Folge hat sich die Isolator-Mannschaft aus dem Titelrennen verabschiedet.