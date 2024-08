Das Spiel, was 3:1 endete, selbst hielt nicht das, was die Auslosung versprochen hatte. Andreas Ehle, Trainer beim Gastgeber SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz, schickte für die Hausherren eine stark verjüngte Formation aufs Feld, die sich erst einmal finden musste. So gingen die Gäste vom Erlauer SV Grün-Weiß auch schnell in Führung: Fabian Hartung kam halbrechts im Strafraum in Ballbesitz und schlenzte das Leder ins lange Eck.