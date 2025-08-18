Zum Heimspielauftakt der noch jungen Saison hatten die Isolator-Kicker gleich ein Derby gegen den Aufsteiger aus Schalkau zu bestreiten und fuhren dabei einen souveränen Sieg ein. Beide Teams – mit unterschiedlichen Saisonzielen im Blick – begannen bei sommerlichen Temperaturen die Partie eher verhalten, wobei die Angereisten einige Ausfälle kompensieren und somit gleich auf mehreren Positionen umstellen mussten. Auch Neuhaus-Schierschnitz konnte personell ebenfalls nicht aus dem Vollen schöpfen, bekam jedoch die Begegnung mit zunehmender Spieldauer gut in den Griff und setzte durch Erik Wiegand nach einer Viertelstunde ein erstes Achtungszeichen aus der Distanz.