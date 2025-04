Zuschauerrekord auf der Anlage in Neuhaus-Igelshieb: 400 Fans kamen am Ostermontag, um einen bedingungslosen Kampf gegen den Abstieg zu sehen und wurden am Ende doch enttäuscht. Denn was beide Mannschaften fußballerisch boten, war Magerkost im wahrsten Sinne des Wortes. Am Ende gab es aber doch einen Sieger, und die Gäste wahrten damit ihre Chance auf den Klassenerhalt. Über das „Wie“ spricht in einer Woche keiner mehr. Für die Gastgeber war es das achte sieglose Spiel in Folge und die 16. Niederlage insgesamt; das sieht einfach nach Abstieg aus.