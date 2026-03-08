Die Gäste von der SpVgg Siebleben legten forsch los. Man merkte schnell, dass beim FSV 06 Eintracht Hildburghausen unbedingt was mitnehmen wollten. Sie waren sofort im Angriffsmodus und erzeugten auch Torgefahr. Und der Eindruck täuschte letztendlich nicht. Aber der erste Torabschluss der Gastgeber Richtung Sieblebener Tor war ein direkter Freistoß. Und dieser Versuch von der halbrechten Außenbahn war gleich drin. William Simon hatte sich das Leder zurechtgelegt und mit seinem starken linken Fuß ins obere entlegene Kreuzeck verwandelt – ein toller Freistoß, eine echte Fackel. Der Ball landete unhaltbar im Tor – besser geht es nicht.