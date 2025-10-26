Die Ohrataler begannen in Hildburghausen sehr offensiv. Und mit der schnellen Führung im Rücken machten die technisch starken Gäste noch mehr Druck. Der eigentliche „Vater“ des Führungstreffers war dabei Kapitän Max Wildies. Er spielte einen wirklich tollen und öffnenden Pass aus der hinteren Reihe in die Sturmspitze. Und nun ging es ganz schnell. Der Ball wurde gut mitgenommen und der Abschluss gesucht. Der erste Versuch wurde noch geblockt. Connor Nagel reagierte aber am schnellsten und wuchtete den zweiten Ball vehement in die Maschen (6.).