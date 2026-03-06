Mehr als 25 Jahre ist es her, dass zuletzt eine Mannschaft aus dem Landkreis Hildburghausen in der höchsten Thüringer Spielklasse vertreten war. In der Saison 2000/01 stieg der SV EK Veilsdorf nach elf Jahren aus der damaligen Verbandsliga Thüringen ab – seitdem blieb die Tür für Teams aus der Region geschlossen. Nun könnte ausgerechnet der FSV 06 Eintracht Hildburghausen diese Geschichte neu schreiben. Trainer Dirk Forkel steht in seiner zweiten Saison in der Kreisstadt und hat mit seiner Mannschaft die große Chance, erstmals überhaupt den Aufstieg in die Thüringenliga zu schaffen.