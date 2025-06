Textor kündigte noch am Abend einen Einspruch gegen die Entscheidung der DNCG an. "Wir werden in die Berufung gehen, um zu zeigen, dass wir in der Lage sind, die notwendigen Mittel in Form von Cashflow bereitzustellen, um das Überleben von OL in der L1 zu garantieren", heißt es in einer Mitteilung des Clubs.