Nach der knappen 2:4-Niederlage beim FSV 06 Ohratal kehrt der Erlauer SV Grün-Weiß am Sonntag (Anstoß: 14 Uhr) zurück auf den heimischen Rasen. Gegner ist mit dem SV Eintracht Ifta der aktuelle Tabellenletzte, der als Aufsteiger aus der Kreisoberliga Westthüringen bislang erst einen Sieg einfuhr. Für ESV-Trainer Maik Lipsius und sein Team ist das Heimspiel einmal mehr die Chance, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Dass der ESV dabei besonders vor heimischem Publikum – alle neun Saisonpunkte gab es bisher zu Hause – stärker auftritt als auf fremden Plätzen, ist längst keine Momentaufnahme mehr und zugleich eines der großen Themen der bisherigen Saison.