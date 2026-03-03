In der Gemeinde Föritztal, Ortsteil Jagdshof, soll Patrick Obstfelder als Integrationsbotschafter vorgeschlagen werden. Der Sonneberger ist Vorstandsvorsitzender, Trainer und Abteilungsleiter des VfR 1931 Jagdshof – und seit Jahren eine zentrale Figur, wenn es darum geht, Zugewanderte im ländlichen Raum beim Ankommen zu unterstützen. Er wurde vom Landkreis für die landesweite Kampagne der Integrationsbotschafter ins Gespräch gebracht und anschließend auch auf Ebene des Thüringer Ministeriums für Justiz, Migration und Verbraucherschutz berücksichtigt.