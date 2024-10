Asbach-Bäumenheim (dpa/lby) - Bei einem Fußballspiel in Schwaben sind mehrere Menschen in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, mindestens zwei Menschen sind verletzt worden. Schon während des Spiels der A-Klasse-Mannschaften am Sonntagnachmittag habe der Schiedsrichter mehrere Zeitstrafen vergeben müssen, teilte die Polizei mit. Zugespitzt hatte sich die Lage demnach nach dem Ausgleichstreffer, der erst kurz vor Spielende im Netz landete.