Gleich mehrere Äußerungen von Andreas Mannel wiesen eindeutig darauf hin, welchen Verlauf das Spiel im Abstiegskampf der Fußball-Thüringenliga am Sonntagnachmittag nahm. „Die sind schärfer als wir – und das als Tabellenletzter“, sagte der Trainer des SV 1925 Borsch etwa anfangs der zweiten Halbzeit, um später noch während der Partie seine Spieler zu ihrer Leistung gegen den bisherigen Tabellenletzten BSG Wismut Gera vielsagend zu fragen: „Was macht ihr hier eigentlich?“