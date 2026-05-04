Nach diesem Spiel im Abstiegskampf der Fußball-Thüringenliga am Sonntag waren sich die beiden Trainer in diesem Punkt völlig einig. Der entscheidende Mann, dass dem gastgebenden SV 1920 Borsch kein Treffer gelungen war, ist ein Finne zwischen den Pfosten. Das sagten sinngemäß, wenn auch mit unterschiedlichen Formulierungen, Andreas Mannel, der Trainer des Gastgebers, und Stefan Wilke, der Trainer der Gäste. Denn Winter-Neuzugang Jaakko Johannes Lakkamäki, den offensichtlich so leicht nichts aus der Ruhe bringen kann, rettete dem FSV Wacker 90 Nordhausen das Unentschieden mit teilweise spektakulären Paraden. Der 21-jährige, ganz in Rot gekleidete Torwart, ließ sich ebenso nicht bezwingen, wie Adrian Buberl, sein Borscher Pendant, bei geringeren Chancenanteilen der Gäste, weshalb der Vergleich torlos blieb.