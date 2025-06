Ab 13 Uhr treffen sich am Sonntag im „Sportpark An der Ulster“ alle Mannschaften des SV Borsch, um gemeinsam eine überaus erfolgreiche Saison mit dem Aufstieg der Männer in die Thüringenliga und der zahlreichen Nachwuchsmannschaften des Vereins zu feiern. Das Ganze wird umrahmt von den letzten Saisonspielen der ersten und zweiten Mannschaft. Zunächst trifft ab 13 Uhr die SV-Reserve in der Kreisoberliga im Rhön-Derby auf den SV Kali Unterbreizbach. Das Fußball-Landesklassen-Team empfängt zum Saisonfinale ab 15 Uhr die SpVgg Siebleben. Im Rahmen der beiden Punktspiele werden die zahlreichen Erfolge der Kinder- und Jugendmannschaften, die der Nachwuchs der SG Ulstertal in diesem Jahr eingesammelt hat, gewürdigt.