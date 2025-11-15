Seit bald einem Jahr arbeitet der ehemalige Trainer der Spielvereinigung Geratal Robin Keiner nun im bayerischen Amateurfußball beim TSV Großbardorf – und hat dabei eine Perspektive gewonnen, die nur wenige Trainer so klar vergleichen können: die zwischen der Thüringenliga und der Landesliga Bayern. Im Interview erklärt er, worin sich beide Fußballwelten unterscheiden, warum der taktische Anspruch im Süden höher ist und welche Faktoren den Trainingsalltag maßgeblich prägen.