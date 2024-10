Wer genau in das Gesicht von Trainer Mathias Weisheit nach der 1:3-Niederlage Ende August beim Derby am vierten Spieltag in Barchfeld sah, konnte ganz genau erkennen, dass ihm Niederlagen überhaupt nicht schmecken. Seine Mannschaft enttäuschte über weite Strecken in diesem „besonderen Spiel“ vor vielen Zuschauern. Es sollte neben der Partie zum Saisonbeginn in Sonneberg, als die Wackeraner ebenfalls 1:3 unterlagen, die beiden einzigen Spiele bleiben, in denen sich der SV Wacker nicht mit drei Punkten belohnte. Zuletzt schickten die Männer mit Mannschaftskapitän Leonard Schmidt den FSV Ohratal mit einer 3:0-Niederlage nach Hause. Was folgt, ist vor der Partie am Samstag beim Tabellenvorletzten in Waltershausen der Versuch, ein Stück hinter die Kulissen bei den Kurstädtern zu schauen. Wohlwissend, dass sich nur die ein echtes Urteil erlauben dürfen, die die Mannschaft im wöchentlichen Training sehen, bei allen Spielen dabei sind und den individuellen und mannschaftlichen Entwicklungsprozess über einen längeren Zeitraum verfolgen und begleiten.