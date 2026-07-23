Zwar hätte er sich als Trainer ein besseres Ergebnis gewünscht, aber überraschend kam die 0:2-Heimniederlage im Fußball-Testspiel am Mittwochabend gegen den hessischen Kreisoberligisten SV Hönebach für Sven Römhild vom Landesklassevertreter SV Wacker 04 Bad Salzungen nicht. „Die dortige Kreisoberliga ist vergleichbar mit der Landesklasse in Thüringen“, sagte der nach Jahren in Zwickau und Plauen zu seinem Heimatverein zurückgekehrte 52-Jährige, der das Amt zu Saisonbeginn übernommen hatte – nach dem freiwilligen Abschied von Matthias Weisheit aus privaten und beruflichen Gründen. Weisheit trainiert inzwischen das Kreisoberligateam des neuen FC Rennsteig, der nach der Fusion des FSV Floh-Seligenthal und des SV Thuringia Struth-Helmershof entstanden ist.