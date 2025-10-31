Erneut geht es für den SV Borsch in Richtung Norden des Freistaates. Am zehnten Spieltag in Thüringens höchster Spielklasse gastieren die Männer von Trainer Andreas Mannel bei einem der Traditionsvereine in Thüringen schlechthin. Am Sonntag empfängt der FSV Wacker Nordhausen die Rhöner ab 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im altehrwürdigen Albert-Kuntz-Sportpark. In der Landesklasse genießen der SV Wacker Bad Salzungen und der FC Barchfeld in zwei wichtigen Spielen im Kampf um Punkte für den Klassenerhalt Heimrecht gegen Meiningen und Steinbach-Hallenberg, während der FC Schweina-Gumpelstadt beim SV Wacker Gotha den Anschluss an die Tabellenspitze halten möchte. Alle Partien in der Landesklasse beginnen Samstag um 14 Uhr.