Mit Riesenschritten bewegen sich die Fußballer Richtung Meisterschaftsende. Die Saison wird bis Mitte Juni – beim Thüringer Fußball-Verband am 13./14. Juni, im KFA Südthüringen noch eine Woche früher – beendet sein. Fünf Spieltage vor dem Saisonfinale werden darum wieder Auf- und Abstiegsregelungen interessant. Gerade nach dem Stichtag 30. April – verbunden mit den Aufstiegsverzichten und den möglichen Rückstufungen – ist mächtig Bewegung entstanden. Um das aktuelle Thema allumfassend zu erläutern, ist ein Blick in die Oberliga notwendig. Dort steht mit Heiligenstadt ein Absteiger in die Verbandsliga Thüringen so gut wie fest. Und fest steht auch, dass aus eben der Thüringenliga kein Verein in die NOFV-Oberliga aufsteigen will. Der souveräne Tabellenführer, Schott Jena (neun Punkte Vorsprung), hat zwar die geforderten Unterlagen im Falle eines Oberliga-Aufstieges eingereicht, aber diese Woche entschieden, nicht aufzusteigen und sogar für die nächste Saison fünf Punkte Abzug und ein empfindliches Strafgeld in Kauf zu nehmen. Aus den zwei Staffeln der Landesklasse (2 und 3) wird es auch keinen Aufsteiger in die Thüringenliga geben. Demnach müssen aus der höchsten Thüringer Spielklasse zwei Teams in die Landesklasse absteigen.