Insgesamt 56 Männermannschaften im Bereich des Kreisfußballausschusses (KFA) Südthüringen starten in die am 8. August beginnende Spielserie 2025/26. Dies sind drei weniger als im Vorjahr. Dazu kommen dann noch einmal fünf Teams, die in der sogenannten A-Klasse ihre Begegnungen in Turnierform austragen. Aber dennoch schauen die Vereine und das KFA-Gremium optimistisch in die neue Serie. Auf die Mannschaften und natürlich die Fans warten im neuen Spieljahr insgesamt 638 Punktspiele im Männerbereich. Diese untergliedern sich wie folgt: Kreisoberliga (182 Spiele), Kreisliga (132) und 1. Kreisklasse (270). Dazu kommen 52 Kreispokalspiele.