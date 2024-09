Steinach gab in diesem Prestigekampf gegen Hildburghausen einen 2:0-Vorsprung noch aus der Hand. Mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit nahm stattdessen der FSV 06 Hildburghausen alle drei Punkte mit auf die Heimreise. Wobei die Platzhirsche mit gleich drei individuellen Fehlern ihren Anteil an der Heimniederlage hatten. Nach zuletzt zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer in Steinach konnte die Eintracht endlich wieder jubeln. Steinach wartet indes nach der nunmehr vierten Saisonniederlage weiter auf den ersten Punkt und hängt ganz unten in der Tabelle fest. Hildburghausen hat zwar drei Punkte mehr, verweilt aber weiterhin auf Position elf. Bis zum Führungsquintett sind es aber lediglich drei Zähler. So eng ist es jetzt schon in der Tabelle. Die Eintracht hat hier mit 14 Treffern hinter Struth-Helmershof (15) die meisten Tore geschossen, aber mit 14 auch die meisten Gegentreffer aller 16 Teams bekommen. Während die Gäste aus Hildburghausen nach dem Schlusspfiff den Sieg auf dem Spielfeld bejubelten, sich anschließend in der Kabine mit überlauter Musik zudröhnten und lautstark feierten, war Steinach noch lange auf dem Platz und betrieb Ursachenforschung. Und auch die einheimischen Zuschauer waren bedient und verließen enttäuscht das Fellbergstadion.