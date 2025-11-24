Durch die Übertragung des Bereichs an die Gemeinde soll es einfacher sein, Genehmigungen und Gewerbescheine für die Händler zu erteilen. Wie konkret eine Einigung wirklich ist, ist nicht ganz klar. Offiziell wurde zunächst ein "Prozess" eingeleitet. Genaue Details sind ebenfalls nicht bekannt.

Seit Einigung immer wieder neue Einsätze

Manfredi sprach jedoch überschwänglich von einem "neuen Anfang für den Largo Maradona". Ob die Lösung Bestand haben wird, wird sich zeigen. Erst kürzlich wurden wieder einige Händler von den Behörden ins Visier genommen. Anwohner und Touristen beobachteten, wie Beamte einen ganzen Stand mit Napoli-Trikots in einen Transport luden und konfiszierten. Auch die üblichen Souvenirs wie Magnete und Handyhüllen wurden beschlagnahmt.

Die Plastikplanen über den Ständen und das Bettlaken auf dem Maradona-Konterfei sind unterdessen verschwunden. Der Schritt der Stadtverwaltung scheint die Händler beschwichtigt zu haben - vorerst. Lokale Medien in Neapel berichteten seit der Einigung immer wieder von neuen Einsätzen der Polizei. Es dürfte nicht lange dauern, bis die Stimmung am Largo Maradona wieder kippt.