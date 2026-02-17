Marc Kosicke, der mit seiner Agentur Projectfive zu den bekanntesten Beratern Deutschlands zählt, erklärte, dass viele Vereine ohne Berater keinen Kader zusammenkriegen würden. Gleichzeitig gab Jürgen Klopps Berater bei "transfermarkt.de" zu: "Ich denke auch, dass wir alle viel zu viel Geld verdienen, da nehme ich mich nicht aus. Aber so ist nun einmal der Markt."

Sitzt Kane bald mit Papa am Verhandlungstisch?

Hoeneß nimmt beim Verhandlungs-Thema die Spieler mehr in die Pflicht. "Man kann auch dem Spieler einmal sagen: "Wenn dein Berater weiter so unverschämt verhandelt, werden wir mit ihm nicht mehr über deine Zukunft bei uns sprechen." So weit muss das gehen", meinte er.

Aber ist ein Zukunftsszenario realistisch, in dem Harry Kane allein am Verhandlungstisch sitzt? "Das ist dummes Zeug. Was würde dann passieren, wenn ein junger Mann mit seinen Eltern, die ganz normalen Berufsbildern nachgehen, zu so einem Monster kommt?", hatte Spielerberater Roger Wittmann bei Sky mit Blick auf die großen Vereine gesagt: "Wenn es keine Berater geben würde, dann würden die Clubs mit den Spielern machen, was sie wollen."