Der rasante Beginn erwies sich jedoch schnell als Strohfeuer. In der Folge gab es viel Leerlauf auf beiden Seiten. Bis zur 30. Minute, als Südafrika in Führung hätte gehen müssen. Einen Schuss von Thalente Mbatha lenkte Seung-gyu Kim genau vor die Füße von Evidence Makgopa, doch der Stürmer schoss den Ball aus sechs Metern direkt in die Arme des südkoreanischen Torhüters.