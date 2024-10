Frankfurt - Hertha BSC sorgt in der zweiten Runde des DFB-Pokals für eine Überraschung und darf weiter von einem Finale im heimischen Olympiastadion träumen. Das Team von Trainer Cristian Fiél nahm den Bundesligisten Heidenheim mit 2:1 (1:0) in einer am Ende nervenaufreibenden Partie aus dem Rennen. Trotz langer Unterzahl erreichte auch Eintracht Frankfurt das Achtelfinale. Die Mannschaft von Coach Dino Toppmöller gewann gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (1:0).