Erste Annäherung durch Kane

Mit gewaltigem Aufwand unterband Stuttgart das gewohnte Münchner Spiel. Laufstark und aggressiv jagten die Schwaben hinterher und zwangen die zunehmend genervten Bayern oft zu langen Bällen. Klare Abschlüsse blieben aus: Erst ein Kopfball von Kane sorgte für eine erste Annäherung. Wenig später kam auch Luis Díaz zu einem Abschluss (30.).

Vor einem Jahr gewannen die Stuttgarter das Finale gegen den damaligen Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld mit 4:2. Es war der bisherige Höhepunkt unter Hoeneß, der die Mannschaft innerhalb von drei Jahren von einem Fast-Absteiger zu einem Champions-League-Teilnehmer und Pokalsieger formte.

In der Schlussphase des ersten Durchgangs veränderte sich die Statik: Die Bayern hatten inzwischen mehr Ballbesitz. Der VfB schaffte es da noch, den Rekordsieger vom eigenen Tor fernzuhalten.

Fanlager mit abgesprochenem DFB-Protest

Nach dem Seitenwechsel sorgten beide Fanlager mit Protesten gegen den DFB für Aufsehen: Mit Sprechchören und Transparenten wurde der Verband in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit im Berliner Olympiastadion verunglimpft. Zudem wurde wie in einer konzertierten Aktion massiv Pyrotechnik gezündet.

Inmitten des zunehmend ins Stadion ziehenden Rauches gingen die Bayern in Führung – dank der individuellen Klasse von Flankengeber Olise und der Abgebrühtheit von Kane. Für den Engländer war es der achte Treffer in dieser Pokalsaison, der neunte und zehnte folgten später. Unmittelbar nach dem Führungstreffer wurde die Partie für fünf Minuten unterbrochen.

Dass es nach Wiederbeginn nicht gleich 2:0 stand, lag an Konrad Laimer. Der aufgerückte Außenverteidiger vergab nach einer Parade von Alexander Nübel frei stehend. Die Bayern dominierten nun das Spiel und legten in der Schlussphase durch Kane noch zweimal nach. Die Stuttgarter fanden im Rauchnebel von Berlin keine Antworten mehr.