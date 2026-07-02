Situation mit Real-Star Vinícius Júnior Auslöser für neue Regel

Durch die neu eingeführte Regel soll diskriminierendes Verhalten verhindert werden. Indem sie den Mund verdecken, wollen Spieler häufig verhindern, dass erkannt werden kann, was sie sagen. Es gehe dabei um konfrontative Situationen, hatte Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission, vor dem Turnier betont. "Wenn sie es wissen - wenn es für alle eindeutig ist -, dann erwarten wir von den Spielern, dass sie so etwas nicht tun."