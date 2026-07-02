Nyon - Im Gegensatz zur Weltmeisterschaft wird es bei Wettbewerben der Europäischen Fußball-Union keine Rote Karte geben, wenn sich Spieler in einem Disput mit dem Gegner die Hand vor den Mund halten. Laut UEFA sollen die Schiedsrichter die Situationen individuell bewerten und abwägen, ob eine Gelbe Karte angebracht sei, wenn es sich um "den Versuch handelt, die Kommunikation als Akt unsportlichen Verhaltens zu verbergen", berichtete die BBC. Im Nachgang könnten aber Disziplinarverfahren eingeleitet werden.