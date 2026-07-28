Frankfurt/Main - In der Fußball-Bundesliga soll es nur die Gelbe Karte geben, wenn ein Spieler in einer Konfrontation mit dem Gegner die Hand vor den eigenen Mund hält. Das haben die DFB-Schiedsrichter-GmbH um Geschäftsführer Knut Kircher und die sogenannte Kommission Fußball der Bundesliga entschieden, wie der DFB der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage bestätigte. Zunächst hatte die "Bild" darüber berichtet.