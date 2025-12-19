Die Tradition beim Sparkassen-Cup wird fortgesetzt. In diesem Jahr geht bereits die 23. Auflage des Events über die Bühne. Erstmals an einem Freitagabend und somit hoffentlich noch Zuschauerfreundlicher geht es los. Dann wird pünktlich um 18 Uhr das Hallenturnier des FSV 06 Eintracht Hildburghausen um den Wanderpokal der Kreissparkasse Hildburghausen in der Werratalhalle der Kreisstadt angepfiffen. Erneut wird wieder Fußball nach den herkömmlichen Hallenregeln gespielt.