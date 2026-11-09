Fußball: Guardiolas Ex-Assistent wird Trainer von Olympique Lyon

Lyon - Ein früherer Assistent von Star-Trainer Pep Guardiola tritt bei Olympique Lyon die Nachfolge von Paulo Fonseca an. Carlos Vicens, von 2021 bis 2025 unter Guardiola bei Manchester City, ist neuer Coach des französischen Fußball-Erstligisten. Wie der Club mitteilte, erhält der 43 Jahre alte Vicens einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Guardiolas einstiger Mitarbeiter war zuletzt bis Mitte Oktober für den SC Braga in Portugal tätig.