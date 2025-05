Als Leistungsträger etabliert

Gosens ist seit 2024 von Union Berlin an Florenz ausgeliehen. Wie der "Kicker" berichtete, greift im Sommer eine Kaufpflicht, nachdem der 30-Jährige 60 Prozent der möglichen Pflichtspiele absolviert hat. Demnach überweist die Fiorentina 7,5 Millionen Euro an Union. In Florenz hat sich Gosens mit sechs Toren und neun Vorlagen in 39 Pflichtspielen als Leistungsträger etabliert, mit dem Club steht er auch im Halbfinale der Conference League. Am heutigen Donnerstag steht das Rückspiel gegen Betis Sevilla an.